Barone: “La Fiorentina punta con attenzione sui giovani. Sono tanti i talenti che meritano di arrivare in squadre importanti, abbiamo fatto molto con i nostri impianti e con il femminile”

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato durante la conferenza presso la Junior Sport Lab. Ecco cosa ha detto il dirigente viola: “Vengo dalla gara tra Fiorentina e Napoli e vedere ragazzi giovani fare provini è davvero un emozione. Ci sono tanti talenti che meritano di salire in squadre importanti. La Fiorentina mette tanta attenzione su questo aspetto per puntare sui giovani e curare i massimi dettagli”.

“Pochi talenti arrivano dalla Sicilia quindi c’è tanto lavoro da fare. Partendo dalle scuole calcio siciliane. La prima fase di scelta è fondamentale, poi serve portarli a Firenze e poi vedere come si adattano. Impianti? Con il nostro centro sportivo abbiamo fatto tanto, così come con il femminile. Adesso bisogna far crescere tutti i talenti italiani”.