Barone: “Metteremo tasselli importanti dentro la Fiorentina. Castrovilli e Chiesa contagiati dall’entusiasmo di Commisso”

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Secondo il dirigente, il futuro della squadra è roseo con la nuova proprietà: “Grazie a Rocco e a Mediacom siamo nella condizione di poter affrontare con più serenità questo momento. In futuro con lo stadio e il centro sportivo saremo ancora più solidi. Il sistema non può reggersi solo sui diritti tv e la compravendita di calciatori, servono nuove fonti di ricavi stabili…Non possiamo fare promesse che non possono essere mantenute. Noi vogliano crescere e per farlo metteremo anno dopo anno tasselli importanti a cominciare dai talenti che già abbiamo in prima squadra».

Intanto Castrovilli vuole restare e Chiesa potrebbe allungare il contratto: i talenti sembrano credere al progetto messo in piedi da Commisso. “Abbiamo ottenuto questo con il dialogo, la trasparenze e quando occorreva anche con la fermezza. Con Pradè andremo avanti su queste basi. Abbiamo sempre detto che non siamo una società che vuole vendere calciatori ma semmai vuole acquistarli. La Fiorentina non deve essere un punto di partenza ma un approdo. Castrovilli e Chiesa, sono giovani, italiani, già nel giro della Nazionale, sono stati contagiati dall’entusiasmo di Rocco. A noi fa enormemente piacere che siano contenti qui a Firenze”.