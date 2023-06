Barone: “Mi dispiace annunciare che dopo 4 anni dovremo alzare i prezzi di abbonamenti e biglietti. Amrabat? Vediamo che richieste ha, sarà un processo lungo”

Il dg della Fiorentina Joe Barone torna sui rapporti con Ceferin:

“Era imbarazzato, lui come il nostro presidente, ha avuto un dialogo con il presidente della Federazione inglese. Quindi sì, c’è stato un dettagli molto forte perché è imbarazzante quando tutto il mondo sta guardando. Sono sicuro che la Uefa è molto attiva su questo, poi non so quale sarà la decisione.

Poi una novità sui prezzi dei biglietti: “Mi dispiace annunciare ma purtroppo le cose devono iniziare a migliorare, ci sarà un ritocco sugli abbonamenti e i prezzi ei biglietti. Negli ultimi 4 anni abbiamo sempre rispettato la nostra tifoseria, lasciando i costi intatti, presto annunceremo le nuove tariffe.

Amrabat? Bisogna vedere che tipo di richiesta arriva da parte sua. Al momento ci sono tanti discorsi e poi abbiamo appena finito il campionato, abbiamo parlato del suo futuro con lui, noi vogliamo proteggere l’asset della Fiorentina, sarà un processo lungo”.