Barone: “Nardella mi ha detto che sarà fatto di tutto per cercare i 55 milioni per lo stadio. Non vogliamo farci distrarre”

Il dg della Fiorentina Joe Barone ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima della gara contro il Monza riguardo al no arrivato dall’Unione Europea sui fondi per il restyling dello stadio ‘Artemio Franchi’:“Non vogliamo essere distratti da tutto quello che stiamo facendo. Ieri mattina ho visto Nardella e mi ha confermato quanto uscito sul Pnrr. Allo stesso tempo però mi hanno detto che faranno di tutto per cercare questi 55 milioni. La ristrutturazione del Franchi serve anche per il prossimo Europeo”.

E sugli obiettivi della Fiorentina afferma: “Oggi servirà la cura nei dettagli. Contro il Lech abbiamo dimostrato carattere dopo essere andati in svantaggio di tre reti. C’è voglia di sognare per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati a inizio stagione”.