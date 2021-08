Barone: “Nastasic può portare la Fiorentina ad un altro livello con la sua esperienza. Col Torino vorrei vedere i tifosi allo stadio”

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione di Nastasic, introducendo il nuovo acquisto viola: “Contro il Torino mi auguro di trovare la tifoseria allo stadio. E’ la prima volta che il Franchi riapre dopo la pandemia e la squadra sta aspettando questo momento con entusiasmo. Mi auguro che il governo e la Lega permettano alla gente di tornare a riempire lo stadio”.

E poi ha aggiunto: “Nastasic è andato via dalla Fiorentina per andare a vivere delle esperienze molto importanti. Ringrazio lui e Ramadani per averci permesso di riportarlo qui, è un difensore con tanta esperienza che può aiutare la Fiorentina ad arrivare ad un altro livello”.