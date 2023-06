Barone: “Non prenderemo nemmeno uno dei nomi usciti per il mercato. Vediamo se arriverà un’offerta per Amrabat. Castrovilli? Stiamo lavorando al rinnovo”

A margine della premiazione del Trofeo Maestrelli a Montecatini, ha parlato ai media presenti il dg della Fiorentina Joe Barone. Queste le sue parole riprese da tuttomercatoweb.com: “Sento spesso Rocco, soprattutto sullo sviluppo del Viola Park. Abbiamo parlato e lo aggiornerò dopo aver parlato con il Sindaco. Un messaggio ai tifosi? Mi hanno detto che sono usciti 120 nomi per la Fiorentina e neanche uno di quelli verrà alla Fiorentina. Siamo sempre in comunicazione a cominciare da Rocco fino all’allenatore: abbiamo già un lavoro svolto. Stiamo lavorando. Non abbiamo una scadenza e non posso dirvi i nomi per il mercato, però vi assicuro che lavoriamo come sempre”.

E su Amrabat: “È un giocatore della Fiorentina e se si presenta qualcosa, io comunico sempre con Sofyan. Per ora pensiamolo alla Fiorentina, poi vedremo se arriverà un’offerta. Castrovilli? Con Gaetano stiamo lavorando e abbiamo incontrato il suo agente. Vediamo se possiamo trovare un accordo per il futuro”.