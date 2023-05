Barone: “Ospiteremo gli agenti al Viola Park per parlare delle regole che vorremmo cambiare. Abbiamo cercato in tutti i modi di fare lo stadio a Firenze”

All’evento “Inside the sport” a Coverciano ha parlato il dg della Fiorentina Joe Barone, intervenendo su vari temi legati all’ambiente viola. Queste le sue parole riprese da Fiorentinanews.com: “Per me e Rocco sono ormai 4 anni che siamo nel calcio italiano. siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo, soprattutto per l’investimento nel Viola Park. Abbiamo cercato in tutti i modi di fare lo stadio, ma al momento è un tema che riguarda il Comune e il Governo. Ci sono tanti modi per stimolare il mercato italiano, tanti temi. Uno di questi sono i club che devono essere sostenibili, che pagano le tasse come abbiamo fatto noi, con la possibilità di fare investimenti.

Torno sul tema delle regole: l’ammortamento sui giocatori, la busta paga dei dipendenti… Noi giovedì pomeriggio al Viola Park ospitiamo tutti gli agenti del calcio italiano per farglielo visitare e parlare dei dieci punti che anno scorso abbiamo presentato alla Uefa sul tema. Pastorello? Con lui ne parliamo sempre. Per la Fiorentina la regola dei quattro giocatori in rosa dovrebbe diventare sei: sei cresciuti in Italia, sei cresciuti nel vivaio. Questo già ti fa stimolare il mercato italiano. Da qui a cinque anni poi può diventare otto. In questo modo stimoli anche i ragazzi della Nazionale”.