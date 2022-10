Barone: “Per noi è stimolante giocare contro una squadra in cima alla classifica. Per il nostro progetto ci vuole tempo come è servito all’Atalanta”

Il dg della Fiorentina Joe Barone ha commentato a DAZN alcune tematiche a tinte viola prima della gara contro l’Atalanta: “È sempre stimolante giocare una partita con una squadra che è in cima alla classifica. Noi giochiamo sempre un calcio molto propositivo, questa sarà una partita di livello. Vincenzo Italiano ha preparato bene la gara nella sosta. Ci auguriamo di giocare una grande partita”.

E sul progetto viola aggiunge: “Per il progetto Atalanta c’è voluto tempo. Per noi è il quarto che siamo a Firenze, al terzo siamo arrivati in Europa. Ci vuole pazienza. Siamo molto fiduciosi di ciò che stiamo facendo, Commisso ha fatto investimenti importanti sul Viola Park e questo significa molto. Ci vuole tempo, come è servito all’Atalanta. Noi siamo la società che dimostriamo sia in Italia che in Europa”.