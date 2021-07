Barone, Pradè e non solo: l’organigramma della Fiorentina 2021-22

Sulle pagine dell’edizione odierna del Corriere Fiorentino viene approfondito il tema che riguarda l’organigramma della Fiorentina nella prossima stagione. In mancanza di annunci ufficiali, Daniele Pradè non sarebbe più il direttore sportivo viola. Il quotidiano, però, scrive che il dirigente romano ha da tempo rinnovato per un’altra stagione.

Assieme a lui, ad occuparsi del mercato ci saranno Nicolas Burdisso, che ha esordito chiudendo l’acquisto di Nicolas Gonzalez, e Stefano Melissano: i due completano l’area scouting. Infine, c’è Joe Barone che rimarrà in carica come direttore generale, parteciperà alle decisioni societarie e rappresenterà la Fiorentina in pubblico.