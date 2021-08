Barone: “Rinnovo di Milenkovic importante per noi e tifoseria. Ringrazio Commisso che ci fa lavorare tranquilli”

Il dg della Fiorentina Joe Barone ha commentato il rinnovo di contratto di Nikola Milenkovic, che ha firmato fino al 2023: “E’ una giornata importante. Vorrei ringraziare il presidente Rocco Commisso che ci fa lavorare in modo tranquillo. Ci ha permesso di tenere alla Fiorentina un giocatore come Nikola Milenkovic, una cosa molto importante per tutti noi in società ma anche per la tifoseria. E’ un giocatore giovane ma di profilo internazionale, con esperienza in Serie A.

Penso che col gioco di Italiano il ragazzo possa ulteriormente crescere. La difesa alta è positiva per lui. In questi due anni abbiamo visto un ragazzo sempre unito con il gruppo, con lo spogliatoio. Ha sempre dato il massimo alla Fiorentina, e questo ci ha fatto tanto piacere. Non ha mai chiesto di partire, ma abbiamo sempre parlato del rinnovo, e quel giorno è arrivato”.