Barone: “Siamo concentrati sulla Conference League ma pensiamo anche al derby con l’Empoli. Diritti tv? Abbiamo le nostre idee ma…”

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato brevemente all’uscita dell’assemblea di Lega a Milano.

Ecco le sue parole riprese da Tuttomercatoweb.com: “Siamo concentrati sulla gara di Conference col Braga ma abbiamo il pensiero anche al derby della Toscana con l’Empoli, importante sia per il campionato che per la Toscana. Proroga dei diritti tv? Per questo parleranno i vertici della Lega, come club abbiamo le nostre idee ma lasciamo parlare la Lega”.