Barone sibillino sul rinnovo di Vlahovic: “Ci lavoriamo ma quando si balla bisogna farlo in due…”

A chiusura del suo intervento da Moena, il dg viola Joe Barone ha parlato anche del futuro di Dusan Vlahovic e del suo rinnovo che ancora non arriva: “Sono sempre accanto alla squadra, ai giocatori, con Dusan ci parlo ogni giorno, stiamo lavorando per un rinnovo del contratto. Non vi dico se arriva domani, la prossima settimana o tra qualche mese però per ballare ci vogliono due persone, non è che si balla da soli”.