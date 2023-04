Barone: “Sono entrato nello spogliatoio dell’Atalanta per calmare la situazione, dovremo parlare coi nerazzurri. Vogliamo migliorare la Fiorentina tramite aumento ricavi”

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato di quello che è accaduto dopo il match con l’Atalanta, con episodi spiacevoli avvenuti al momento del ritorno negli spogliatoi: “E’ difficile da commentare perché c’è un’indagine della Procura Federale. Io sono entrato nello spogliatoio dell’Atalanta per cercare di calmare la situazione poi è successo quello che è successo. E’ stata una partita molto tesa. Quando siamo andati a Bergamo abbiamo vissuto il razzismo direttamente: lo ha vissuto Commisso, il sottoscritto, Vlahovic due anni fa. Dobbiamo metterci assieme noi e l’Atalanta e parlarne per calmare le acque”.

E poi: “Abbiamo fatto tanto per cercare di vincere la partita. Abbiamo una squadra in ottima forma e abbiamo un turnover importante. Quella di giovedì è una sfida importante per noi, non da sottovalutare. Siamo una realtà molto seria in Europa, ma c’è anche il futuro e siamo in lizza in tre competizioni. Non voglio vedere la Conference League, dobbiamo andare avanti una partita dietro l’altra. Vogliamo migliorare tramite aumento dei ricavi, sul giorno gara c’è una grande differenza di valori tra noi e l’Inghilterra. Mi auguro che gli Europei del 2032 siano assegnati all’Italia così potremo avere un futuro migliore anche con gli stadi nuovi”.