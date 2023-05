Barone: “Stasera ci giochiamo tanto, siamo prontissimi. Giocare una semifinale è esaltante, non dobbiamo accontentarci”

Il dg della Fiorentina Joe Barone è intervenuto a Sky Sport prima della semifinale di ritorno di Conference League contro il Basilea: “Sono fiducioso per stasera, ci giochiamo tanto. Non dobbiamo accontentarci della bella prima parte di stagione, dobbiamo anzi essere super pronti per questa partita”.

E sulla condizione della squadra afferma: “La squadra è lucida e giocare una semifinale ti esalta, quindi i giocatori sono pronti. Sarà difficile perché il Basilea ti aspetterà ma noi ci siamo preparati bene. Dovremo stare molto attenti alle loro transizioni e sfruttare gli spazi e le occasioni che ci creeremo”.