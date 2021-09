Barone: “Stiamo facendo un ottimo lavoro, Italiano ha cambiato mentalità alla Fiorentina”

Nel pregara di Genoa-Fiorentina ha parlato a Dazn anche il dg viola Joe Barone:

“Stiamo cercando continuità, il mister sta facendo un ottimo lavoro e la squadra sta rispondendo bene. Si lavora abbastanza bene durante la settimana. Il mister col suo staff ha cambiato mentalità, è quello che ci aspettavamo. Merito di Italiano ma anche della risposta del gruppo. Ovviamente siamo solo all’inizio, vediamo di partita in partita. Il Genoa viene da un ottimo risultato a Cagliari, sotto la nostra proprietà qui ancora non abbiamo vinto. Questo però è un nuovo gruppo, vediamo come sarà il risultato a fine partita”.