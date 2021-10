Barone: “Stiamo facendo uno sforzo enorme per Vlahovic, è una trattativa messa in atto da tanti mesi”

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone interviene a DAZN su vari argomenti dell’attualità viola: “Siamo sempre uniti con la tifoseria e ci aspettiamo che al più presto si torni al 100% di capienza negli stadi.



Riguardo alle dichiarazioni del presidente Commisso sulla trattativa per il rinnovo di Vlahovic afferma: “Vorrei precisare, quello di Commisso non è uno sfogo, è una cosa messa sul piatto da tanti mesi. Stiamo facendo un enorme sforzo. Noi siamo un gruppo e ora voglio restare sul tema della partita di oggi. Sul resto ci stiamo lavorando giorno per giorno”.