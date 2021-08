Barone stoppa Lirola. Lo spagnolo aspetta ancora di abbracciare il Marsiglia: la situazione

Lirola-Marsiglia? Ancora no. La trattativa tra la dirigenza viola e quella francese è definita, ma ancora l’affare non si è chiuso e La Provence spiega perchè.

Quando tutto sembrava fatto giovedì sera e le visite mediche del calciatore erano prevista per venerdì, Pol Lirola non è ancora un giocatore dell’OM. E per una buona ragione. L’aereo noleggiato dal club francese non è mai decollato dall’Italia.

Questo perchè la dirigenza della Fiorentina, piuttosto infastidita dal braccio di ferro iniziato dal terzino destro, ha infatti deciso di fare la pignolo fino alla fine e giocare con i nervi dei marsigliesi. Il dg viola Joe Barone ha messo in dubbio nella tarda notte di giovedì la validità di una delle clausole previste dal contratto.

I due club proseguono le trattative e l’ottimismo resta, sia per il presidente del Marsiglia Pablo Longoria che per il clan Lirola.