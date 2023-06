Barone: “Su Italiano circolano notizie per destabilizzare l’ambiente: ha un contratto con noi e i contratti si rispettano. Ribadisco che la Fiorentina non metterà soldi per uno stadio nuovo”

Il dg della Fiorentina Joe Barone si è pronunciato a DAZN, prima della gara contro il Sassuolo, sul futuro del tecnico viola Vincenzo Italiano: “C’è dell’orgoglio per il lavoro fatto finora. Italiano ha un contratto, questo lo voglio precisare, e i contratti sono rispettati. Ogni volta che ci sono delle partite di livello come una finale escono fuori delle notizie che cercano di stabilizzare l’ambiente. Siamo contenti del lavoro che stiamo facendo e guardiamo al futuro con il Viola Park e il nostro settore giovanile che cerchiamo di far crescere”.

E sul Viola Park e il sogno di un nuovo stadio per la Fiorentina afferma: “Quando siamo arrivati avevamo queste idee per la Fiorentina: costruire un centro sportivo e lo stadio. Purtroppo quest’ultimo è anche un tema del governo e del Comune. Come detto in precedenza la Fiorentina non metterà soldi nello stadio, ci godiamo il Viola Park”.