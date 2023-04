Barone: “Volevamo fare lo stadio nel 2019, ma ormai i tempi sono cambiati. Nardella sta facendo un ottimo lavoro per il Franchi, ma ci sono tante cose che dobbiamo capire…”

La posizione della Fiorentina sul tema stadio è ancora attendista. Il direttore generale viola, Joe Barone, a tal proposito ha dichiarato: “Sono degli eventi che a livello nazionale possono far smuovere le strutture. Purtroppo lo stadio di Firenze non è un buon esempio per tutto ciò che è successo. Noi volevamo fare lo stadio appena arrivati nel 2019, ci sono tante procedure che serve cambiare immediatamente. Dal punto di vista della Fiorentina il sindaco Nardella sta facendo un ottimo lavoro per utilizzare tutti i fondi del Pnrr, ma ribadiamo che dalla parte della società è importante capire l’affitto, la concessione, gli anni… Ci sono tante cose che dobbiamo capire immediatamente”.

Poi ha aggiunto: “Oramai sono tempi passati, quando siamo arrivati l’investimento voleva essere nostro ma oramai i tempi sono cambiati. Stiamo lavorando bene col comune, ora dobbiamo capire affitto, concessione e via dicendo e questo lo dobbiamo fare immediatamente perché dobbiamo stabilire la strada per andare avanti”.

Le parole di Barone sono riportate da Tuttomercatoweb.