Baroni: “Maleh ha accusato una distorsione. Lui e i suoi compagni hanno dato tutto, ma gli errori ci penalizzano”

Il tecnico del Lecce Marco Baroni ha commentato la sconfitta dei suoi nello scontro diretto per la salvezza con la Salernitana, aggiornando anche sull’infortunio al ginocchio del centrocampista in prestito dalla Fiorentina Youssef Maleh uscito nel secondo tempo: “Ritengo che si tratti di una distorsione. Ha fatto una buona partita, ma ora ci sarà tempo per analizzare tutto con questo gruppo giovane. In questa gara i ragazzi hanno dato tutto, ma sono stati commessi degli errori che in questo momento ci penalizzano”.

E aggiunge: “Dispiace perché era uno scontro diretto, ci tenevamo molto, ma ci abbiamo provato”.