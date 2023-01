Youssef Maleh, da qualche ora, si è trasferito a Lecce alla ricerca di minutaggio, visto lo scarso utilizzo da parte di Vincenzo Italiano del centrocampista marocchino. L’allenatore del Lecce Baroni, ha parlato così del neo acquisto: “Abbiamo due assenze importanti in quel ruolo e sicuramente lo vedremo in campo. È in condizione perché a Firenze ha sempre lavorato e le sue motivazioni per noi saranno importanti”.