Barreca riparte dal Lecce: “Pronto a dare il massimo per questa squadra. Dopo un’annata in cui ho giocato poco cerco riscatto”

Antonio Barreca riparte dalla Serie B. L’ex terzino della Fiorentina si è presentato ai suoi nuovi tifosi. Questo un estratto delle sue parole da nuovo giocatore del Lecce:

“Ringrazio la società, il direttore ed il mister che mi hanno voluto fortemente in giallorosso. Sono stato spinto ad accettare dalle caratteristiche del progetto Lecce. E dalle sue ambizioni, naturalmente, perché vogliamo salire cercando di vincere il campionato. Vengo da un’annata difficile, ho giocato poco e cerco riscatto. Sono pronto a dare il massimo per la mia nuova squadra. Nell’esperienza internazionale, sia al Monaco che al Newcastle, sono cresciuto tanto sotto vari punti di vista. Mi porto con me quelli insegnamenti ora, anche in questo ritorno nel campionato cadetto”

Sul suo ruolo e sulla formula di trasferimento: “Nasco terzino a quattro ma posso fare anche il quinto o in generale giocare più avanti. Mi metto a disposizione di una squadra che ha puntato molto su di me, come dimostra il fatto che il direttore mi ha scelto in prestito secco, l’unico con questa modalità”.