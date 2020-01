Barrow-Torino: I granata mettono sul piatto un obiettivo della Fiorentina

Cominciano i primi movimenti di mercato, operazioni che anche se relativamente interessano la Fiorentina. Sempre essersi mosso qualcosa, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale, tra Atalanta e Bologna per portare l’attaccante nerazzurro Musa Barrow in Emilia. Il Club rossoblu da parte sua ha chiesto ufficialmente anche il difensore Ibanez, ma sulla valutazione e sulle modalità di pagamento relative all’attaccante gambiano attualmente ancora non ci sono intese.

I dialoghi proseguiranno sicuramente dopo la prossima giornata di campionato, ma spunta un’altra pretendente. Stiamo parlando del Torino che sembra esser pronto a tutto per Barrow. I granata per superare l’interessamento del Bologna hanno messo a disposizione il cartellino del difensore Kevin Bonifazi che piace all’Atalanta, e nelle ultime ore è stato avvicinato più volte alla Fiorentina e che da tempo è nel taccuino di Daniele Pradè.