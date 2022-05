Barzagli: “La coppia Igor-Milenkovic ha cambiato il modo di giocare della squadra, ma non so se il serbo andrà alla Juve. Italiano? In Italia si pensa solo alla difesa, ma qui c’è ben altro. Vlahovic non ha fatto perdere chissà che alla Fiorentina”

Presente al convegno ‘Il calcio tra storia, narrazione e formazione‘ organizzato dall’Università degli Studi di Firenze in Piazza San Marco, l’ex difensore della Juventus, il fiorentino Andrea Barzagli, ha parlato di Fiorentina-Juve e non solo. Sentite le sue parole:

“Non si deve pensare male dell’ultima partita, è stata una sfida vera: la Fiorentina ha meritato la vittoria e si è guadagnata la Conference. La coppia Igor-Milenkovic ha cambiato il modo di giocare della squadra, 1vs1 a tutto campo. Non lo so se Milenkovic andrà alla Juventus, non conosco queste cose. Biraghi si è meritato la chiamata in Nazionale perché ha fatto un’ottima annata”.

Su Italiano ha parlato così: “Noi in Italia si pensa solo alla difesa, ma questo è il cambiamento del calcio moderno: difendere attaccando. Cercare difetti nella stagione della Fiorentina è veramente difficile. Italiano sta facendo il suo percorso ma non vedo analogie con Allegri. A contare è l’esperienza”.

Infine su Vlahovic: Si è ripetuto rispetto all’anno scorso come bomber, ha grandi margini di miglioramento. Ha fatto un girone d’andata importante ma mi sembra bene anche con la Juve. Ovviamente ci sono cose che cambiano quando ti sposti di squadra. L’andare alla Juventus non è stata una perdita per i Viola che hanno comunque chiuso bene la stagione. Alla fine ci hanno guadagnato entrambi i club”.