Basaksehir-Fiorentina: segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

E’ già un crocevia fondamentale della stagione della Fiorentina la sfida di stasera in Turchia col Basaksehir. Dopo il pareggio col Riga al Franchi la squadra di Italiano scenderà in campo con l’obiettivo inevitabile di portare punti a casa. Alle ore 21 il fischio dell’arbitro spagnolo Cuadra Fernandez, con Fiorentinanews.com che vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.

Se non volete perdervi neanche un’emozione del match aggiornate costantemente la diretta premendo il tasto F5 sul vostro computer oppure aggiornate la pagina corrente.