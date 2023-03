Baschirotto: “Io alla Fiorentina? Ora penso al Lecce e al presente, a fine stagione vedremo. Cabral? Sta dimostrando di essere un grande giocatore”

Il difensore del Lecce Federico Baschirotto ha parlato nel post partita al Franchi. Queste le sue parole: “È stata una partita equilibrata e complicata allo stesso tempo, ma noi dobbiamo continuare a lavorare per raggiungere i nostri obiettivi. Sono momenti che capitano, dobbiamo lavorare su noi stessi e proseguire il nostro cammino. Cabral è un attaccante dalle grandi prospettive, oggi mi di sono confrontato per poco tempo, ma sta mostrando il tipo di giocatore che è anche in Europa.

Le voci sulla Fiorentina? Io penso al presente e al Lecce. Ho già la testa alla gara contro l’Empoli, poi a fine stagione vedremo. Per raggiungere certi obiettivi devi essere concentrato sul presente. In campo c’eravamo, dobbiamo continuare così. Dobbiamo aspettare che ci giri l’episodio a nostro favore. C’era voglia di arrivare all’obiettivo”.