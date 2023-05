Basile: “A Firenze quando si perde ce la prendiamo con la squadra, non con l’arbitro. La panchina di Mou fa sempre pressioni sull’arbitro ma poi conta il pallone”

Il punto di vista, anche in chiave arbitrale, in ottica Fiorentina lo dà anche Massimo Basile, tramite i suoi profili social:

“Gomitata su Jovic non punita, rigore su Milenkovic e su Terzic. Ma alla fine, se sei più forte, vinci lo stesso. A Firenze quando perdiamo, in molti ce la prendiamo con la squadra, lasciando gli alibi. Questo aspetto mi piace molto, perché è l’unica cosa che spinge la squadra a reagire. I perenni alibi, gli alieni, il mondo oscuro, indeboliscono.

Qui i commentatori Usa fanno notare che nell’azione del pari il difensore neanche salta, è sovrastato in partenza e forse questo alla fine influisce. Sono d’accordo. La panchina di Mou è stato un continuo urlare per fare pressione sull’arbitro e per 85 minuti questa strategia aveva dato risultati. Ma conta il pallone.

Nel secondo tempo c’era solo una squadra in campo”.