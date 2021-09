Basile a FN: “Erano anni che la Fiorentina non giocava così, vorrei che da ora in poi a Firenze si parlasse solo di calcio. L’unica cosa che mi spaventa è la regola dei cinque cambi”

La vittoria di Bergamo è stata una botta d’autostima pazzesca per la Fiorentina e i suoi tifosi. La squadra di Italiano gioca bene, divertendosi e divertendo chi la guarda, e soprattutto vince. Per parlare del successo contro l’Atalanta, il secondo in campionato dopo quello col Torino, la redazione di Fiorentinanews.com ha contattato il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile: “Tre indizi cominciano a fare una prova. La Fiorentina ha giocato bene tutte e tre le partite, con freschezza, con i giocatori che si aiutano l’un l’altro. Il merito è di Italiano, ma anche dei dirigenti che l’hanno preso. Credo sia arrivato il momento di parlare solo di calcio, e non di mercato, prestiti, soldi, stadio e quant’altro. Vorrei solo che la Fiorentina giocasse a calcio e tornasse a spaventare gli avversari, e qualcosa lo stiamo già vedendo”.

E poi ha aggiunto: “L’unica cosa che mi spaventa è la regola dei cinque cambi, che di fatto ti permettono di cambiare mezza squadra. La Fiorentina ha controllato l’Atalanta, poi loro hanno fatto cinque cambi e l’hanno schiacciata in area. Credo che sugli undici/dodici giocatori possiamo dare fastidio a tutti, il problema è che ormai questo è un calcio fatto di quindici giocatori soprattutto per le squadre più forti. L’unica preoccupazione dunque è che abbiamo una rosa un pochino corta, e bisogna sperare che i titolari non si facciano male. Però è veramente l’unico difetto che riesco a trovare, perché era da tanti anni che non si vedeva giocare a calcio così a Firenze”.

E infine: “Questa squadra perderà delle partite, ma lo farà sempre giocando a calcio. E’ proprio da qui che dobbiamo ripartire, mantenendo questa qualità del gioco senza mai scendere al di sotto. Con Pioli, Montella e tantomeno con Iachini quando perdevi palla non avevi cinque giocatori sopra la linea della stessa, come accade adesso. Questo è il calcio che volano proprietà, tifosi e giornalisti e non dobbiamo più tornare ai livelli degli anni scorsi. Anche perché se costruisci un gioco bello e una struttura solida, riesci ad accettare anche le partenze di alcuni giocatori perché sai che li sostituirai sicuramente in modo efficiente. Quanto agli obiettivi, è comprensibile che la società non faccia annunci pubblicamente e mantenga sempre un profilo basso. L’importante è che la stessa cosa non avvenga nello spogliatoi, a cui invece deve essere trasmesso un messaggio diverso e ambizioso”.