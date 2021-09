Basile a FN: “Vorrei vedere una società che lancia messaggi positivi anche quando le cose vanno male. Smettiamo di crearci nemici, ma non dimentichiamo il valore della critica”

Risultati positivi portano buonumore nella piazza. E chissà che, se la Fiorentina continuerà così, non possano estinguersi anche quelle tensioni che avevano caratterizzato negli ultimi tempi il rapporto tra tifosi, giornalisti e società. Del presidente Rocco Commisso, con un occhio al futuro, la redazione di Fiorentinanews.com ha parlato con il giornalista Massimo Basile: “Sia la proprietà che i tifosi dovrebbero fare uno sforzo e non sentirsi migliori degli altri. Il presidente ha messo soldi e ha preso la Fiorentina, ma al contempo la Fiorentina ha preso lui rendendolo molto più conosciuto in America di quanto non lo fosse prima. Io capisco che i proprietari, essendo degli investitori e non avendo un passato di calcio, parlano e ragionano come tali. Ma almeno noi tifosi e giornalisti dovremmo cercare di parlare solo di calcio, eliminando soldi, plusvalenze, procuratori e tutto il resto”.

E poi ha aggiunto: “Per ogni partita come quella di ieri c’è un bambino che la vede e si convince che la Fiorentina sia una squadra forte e divertente. A un bambino interessa il campo, non lo stadio o i soldi. I dirigenti hanno il grande potere di poter lanciare dei messaggi, e in questo senso spero che da parte loro arrivino dei messaggi positivi anche quando magari le cose non andranno bene. Poi è chiaro che gli aspetti economici sono importanti, ma il calcio è fatto di altre cose: sentimenti, emozioni, partite, gol. L’abbraccio dei giocatori viola dopo una rete segnata, i compagni che si incoraggiano a vicenda, un gruppo finalmente unito: questo è il calcio che ci piace”.

E infine: “Credo che tutto dovremmo solo vivere questo momento con serenità, senza creare nemici e metterci contro tra di noi. Questo, però, non significa azzerare la critica perché la critica è preziosa. Il Parma, piazza dove non c’è critica, è finita in Serie B. Il Torino, il cui presidente è proprietario dei due principali giornali in Italia, lotta ogni anno per la salvezza. Invece se tifosi e media criticano, a patto che lo facciano in modo rispettoso e costruttivo, non è che una risorsa per una società di calcio e in questo caso per la Fiorentina”.