Su Facebook il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha parlato del presidente della Fiorentina Rocco Commisso: “Finalmente a Firenze ci sono un bel clima e volti sorridenti. Qui a New York dicono che il presidente, se non verrà richiamato da impegni di lavoro, potrebbe rimanere in Italia fino alla pausa del campionato. Vedremo, di sicuro la sua presenza fa bene alla squadra e piace ai tifosi”.