Basile: “A Vlahovic manca la fame di fare gol. Un Montiel con dieci chili in più potrebbe accendere questa Fiorentina”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha commentato la partita tra Fiorentina e Benevento sul proprio profilo Twitter: “Bisogna capire che non funziona come al fantacalcio, che metti dentro undici giocatori e ognuno fa quello che deve in automatico. Quando arriva un allenatore nuovo, con idee diverse, servono tempo e lavoro. E comunque bisogna dire che il Benevento è stato perfetto. Vlahovic? Esistono due versioni di questo giocatore: quello che sbaglia scelta a un metro dal portiere e quello che poi sfiora il gol fantastico di tacco. Manca il Dusan di mezzo: quello che segna anche di stinco o di orecchio, alla Inzaghi. Ma per riuscirci serve la fame del gol. Soluzioni? Servirebbe un Montiel con dieci chili in più, che secondo me può accendere una squadra spenta. Alla Fiorentina manca un giocatore da ultimo passaggio”.

