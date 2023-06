Basile: “Al Viola Park comanda Commisso e volano cartellini, sul comunicato di ieri si chiede diritto di critica. Stiamo con Rocco ma con quale?”

Di questi giorni la prosecuzione della noiosissima querelle tra Urbano Cairo e Rocco Commisso, che nella nota ufficiale della società viola di ieri, ha accennato anche al diritto di critica. Su questo il post del giornalista Massimo Basile:

“esprimono in ogni caso sorpresa per un’iniziativa proveniente da chi, in veste di editore, dovrebbe essere il primo garante della libertà di manifestazione del pensiero e, invece, annuncia di voler intraprendere le vie legali contro chi si è semplicemente limitato a esprimere le proprie critiche”.

Come la canzone di Gigliola Cinquetti, “Qui comando io”. Al Viola Park comanda Rocco, se questa situazione non si registra non si potrà entrare al Viola Park. Non vi dico tutto ciò che penso, ma parlo di cartellini gialli e rossi”.

Due idee opposte di libertà d’espressione.

Lo stesso club.

Ai trumpers di “IostoconRocco”: ok, stiamo con Rocco ma quale dei due?”.