Basile: “Altro che tribuna, Vlahovic deve giocare sempre. La Fiorentina deve vincere per far capire che Firenze è un’altra cosa, altrimenti avranno ragione i vari Montolivo, Chiesa e Bernardeschi”

Il giornalista Massimo Basile ha parlato dell’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic, su Facebook. Questo il suo pensiero: “Vlahovic ha fatto un assist in area che due centravanti su tre non farebbero mai, ha lottato contro due avversari, restando spesso solo perché Callejon non aveva profondità e Gonzalez era chiuso sulla trequarti. E c’era il dettaglio Koulibaly. Nella ripresa, quando Dusan ha mancato quella palletta servita dall’argentino, stavo per insultarlo (come faccio con tutti i viola, salvo poi, quando segnano, inginocchiarmi davanti al televisore e beatificarli)”.

Continua così Basile: “Deve giocare, deve farlo sempre e tutta la stagione. Se poi verrà venduto a giugno, i soldi (tutti) andranno reinvestiti, assieme a quelli di Chiesa (tutti). A me Dusan mancherà, ma non mi affeziono più a nessuno dai tempi di Bati. Tra cinque anni, però, faremo un bilancio per vedere cosa avrà vinto lui e cosa noi: accetto anche un rapporto cinque a uno (cinque trofei lui ogni uno nostro). Il rapporto “n trofei zero” di questi vent’anni no. Basta. Vincere per far capire che Firenze è un’altra cosa. Altrimenti continueranno ad aver ragione i Montolivo (sì, persino lui), i Bernardeschi, i Chiesa e i Vlaho”.