Basile: “Anche il pareggio sarebbe andato bene, in Turchia avremo più spazi. Spero che da qui a giugno si parli solo di calcio”

Su Facebook il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha commentato così la partita tra Fiorentina e Sivasspor: “Questa sfida mi ha fatto pensare alla semifinale di Coppa Italia. Dunque, test utile. Anche il pari sarebbe stato positivo, perché in trasferta avremo più spazio. Il fallo da espulsione all’ultimo secondo fa capire che clima troveremo in Turchia, ma la reazione dei compagni, a cominciare da Dodo, è un bel segnale di unità. Quattro anni fa, quando a Verona fecero fuori il nostro capitano, la reazione fu diversa. Dettagli da considerare sempre”.

E poi ha aggiunto: “Ci aspetta una stagione di tre mesi con partite tutte importanti. Spero che da qui a giugno si parli solo di calcio. E non ci sia spazio per altro. Solo calcio e maglie viola. Cioè il motivo per cui ci siamo innamorati di questa squadra”.