Basile: “Bello vedere Jovic festeggiare con felicità la rete di Terzic. Vorrei che il “gol stagione” lo segnasse lui”

Su Facebook il giornalista e corrispondente a News York Massimo Basile ha detto la sua su Luka Jovic, protagonista pur senza segnare nella partita tra Fiorentina e Sampdoria: “Sa di essere sopportato, a volte dà l’impressione di non sopportare la partita. Nel giorno in cui avrebbe segnato anche Dino Pagliari, lui non segna, ma manda tre compagni in gol e celebra la rete di Terzic con felicità. Voglio che il gol stagione lo segni lui: Jovic. O’ picchiatemi, l’è la mia fissazione”.