Basile: “Cabral non è al cento per cento, ma se giovedì non dovesse giocare non sarebbe necessariamente un problema”

Su Facebook il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha parlato dell’attaccante della Fiorentina Arthur Cabral: “Rispondendo a una domanda su di lui, Italiano ha detto che a Basilea giocherà solo chi è al cento per cento. Non credo fosse pretattica. Cabral ha problemi a un piede, ma l’idea che mi sono fatto è che gli verrà chiesto di lavorare doppio: se non sarà in grado di correre anche indietro, lottare a centrocampo, conquistare palla, far salire i compagni e svuotare l’area, potrebbe davvero non giocare. Questi allenamenti ci diranno”.

E poi: “Però non sarebbe necessariamente un problema. Il Basilea gioca bassissimo. Se gli togli un centravanti d’area, uno che tra l’altro conoscono bene, e i riferimenti offensivi, su chi imposteranno i loro movimenti? Dovranno salire per non regalare uomini. Allora diventano importanti gli inserimenti da dietro, tipo tiro da fuori o quelli alla Bonaventura. Sono suggestioni, al momento”.