Basile: “Castrovilli che si fa cinquanta metri per recuperare Lukaku è il simbolo della Fiorentina. Questa è una squadra di fratelli”

Su Facebook il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile è tornato sulla partita di sabato vinta dalla Fiorentina contro l’Inter: “Maresca poteva farla durare altri dieci minuti, non sarebbe cambiato niente. Dettagli: Castrovilli che si fa cinquanta metri all’indietro per tappare Lukaku e Dumfries. La fratellanza di questa squadra, la duttilità di Italiano, il controllo nel finale. Il dominio sugli spalti e i tifosi viola sparsi qua e là, ovunque, che esultano al gol di Jack. Bandiera viola a San Siro”.