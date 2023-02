Basile: “Castrovilli è legato alla squadra, ai compagni e alla città. Mi aspetto che resti a lungo a Firenze…”

Tramite il proprio account Facebook, il giornalista Massimo Basile ha espresso la propria opinione sul centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli: “Il modo con cui Castrovilli è entrato contro la Juventus, cercato l’affondo e segnato, è sempre confortante. Ma non bisogna aspettarsi che faccia così da subito. I primi minuti dopo un lungo stop sono, generalmente, quelli migliori, poi seguirà il recupero lento, e vero. Castro è un giocatore top ed è quello che pensa chi fa l’osservatore ed era in tribuna. A me risulta che il ragazzo sia molto legato alla squadra, ai compagni e alla città, non sia avido e abbia un bravo agente, per cui mi aspetto che resti a lungo a Firenze”.