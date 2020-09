Basile: “Commisso e Barone due martelli, Pradè il “freddo” che ha i nomi da inserire. La Fiorentina potrebbe acquistare un centrocampista d’inserimento piuttosto che un regista…”

Il giornalista Massimo Basile tramite Twitter ha parlato del mercato della Fiorentina: “Rocco e Joe sono due martelli come non ce n’erano a Firenze da anni, Pradè è il “freddo” e ha il quadro dei nomi da inserire. Io sono fiducioso. Servirà molta pazienza per i prossimi colpi. Non questa settimana. Dipende dalle cessioni. Amrabat e Pulgar in coppia stanno incuriosendo Iachini. Se confermato, più probabile l’ipotesi di un centrocampista d’inserimento che di un regista puro”.

0 0 vote Article Rating