Basile: “Commisso ora non usa più i toni roboanti del passato. Se la Fiorentina crescerà, lo farà un passo alla volta”

Il commento sulle parole di Commisso da parte del giornalista Massimo Basile, via Twitter: “Nessun fatto nuovo, ma Commisso ha parlato con sincerità, in modo semplice, senza i messaggi roboanti del passato, confermandosi pragmatico. Se la Fiorentina crescerà, lo farà un passo alla volta, ma in modo solido”.

