Basile: “Da quando ha passato la palla del rinnovo alla società, Ribery è fuori per infortunio…”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha espresso su Twitter la propria opinione in merito a Frank Ribery: “Dopo il grande gol col Torino e una prova finalmente super, Ribery lanciò subito un messaggio al club: “Rinnovo del contratto? Dipende dalla società”. Da allora è fermo per infortunio”.

Trattasi di una insinuazione, dato che l’infortunio di Ribery è ovviamente reale. Ma il dubbio su quale sarà la scelta della società, se rinnovare o no il contratto del francese, ad oggi rimane.