Basile e l’elogio a Vlahovic: “All’ingresso di Terzic l’ha coccolato per incoraggiarlo. Ed ha un anno meno: leader”

Bomber e cecchino dal dischetto, Dusan Vlahovic ieri ha fatto la differenza alla Dacia Arena, confermando la sua precisione e freddezza dagli undici metri, in attesa di ritrovare anche il gol su azione. Un impatto il suo che però va ben oltre le reti segnate, anche nel rapporto con i compagni, come sottolineato da Massimo Basile via Twitter:

La tecnica ti fa diventare calciatore.

La testa indicherà a che livello.

Al momento dell’ingresso di Terzic, Vlahovic si è avvicinato alla panchina, ha battuto le mani e baciato il compagno per incoraggiarlo.

Terzic è del ‘99.

Dusan del 2000. Leader.#UdineseFiorentina — Massimo Basile (@424BasilStreet) September 26, 2021