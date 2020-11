Basile: “Ecco perchè Sarri e Spalletti non verranno a Firenze ora. Domenica Iachini doveva ammettere i suoi sbagli non aggrapparsi ad altri alibi”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile tramite Twitter ha toccato il tema allenatore in casa viola: “Sarri non prende squadre in corsa. Spalletti non è convinto. A questo punto servirà un traghettatore che accetti un contratto di otto mesi, senza prolungamenti. Prandelli? E’ sicuramente più allenatore di Beppe, anche se non saprei dare un giudizio sull’attualità. Domenica Iachini doveva dire: la Roma ha dominato, io ho sbagliato tutto. Stop. Non aggrapparsi agli ennesimi alibi. La squadra ascolta le conferenze”.