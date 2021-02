Basile: “Giocatori? Sono più quelli per cui la Fiorentina è la grande occasione, che viceversa. Se ribalteremo la situazione…”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile tramite il proprio profilo Twitter ha commentato così la sconfitta della Fiorentina contro l’Inter ma non solo: “Mai sperato di prendere punti. Era dai tempi dello 0-2 con Muraro e Altobelli che non mi accadeva. Calciatori viola? Sono più quelli, a tutti i livelli, per cui la Fiorentina è la grande occasione, che viceversa. Se un giorno ribalteremo il rapporto, allora cominceremo a divertirci. Il Viola Park segnerà una svolta nel futuro del club: tecnico, patrimoniale, nel brand e nel sentimento. Le squadre si alleneranno guardando il panorama di Firenze. Non credo ci siano casi simili”.

