Basile: “Gli agenti sono sempre più l’osso da dare in pasto ai tifosi delusi. Sono un comodo capro espiatorio per i club”

A commento della scomoda vicenda Vlahovic si è espresso anche Massimo Basile, giornalista in terra Usa, al seguito anche della Fiorentina: “Gli agenti sono diventati sempre più l’osso da dare in pasto ai tifosi delusi. E’ un discorso che riguarda tutto il calcio, in tutta Europa, da quindici anni. Sono gli agenti, con le loro società strutturate, la vera azienda di comunicazione del mercato: comunicano in modo impeccabile. Nel momento in cui diventano bersaglio della rabbia social, quello è il momento in cui si guadagnano la ricca commissione da club e assistiti.

Non è vero che sono la rovina del calcio: sono, anzi, la salvezza di questo calcio fatto di profitti e avidità, altrimenti perché, negli anni, invece di perdere potere, lo hanno guadagnato? Perché diventano sempre più ricchi? Perché guadagnano fino a 50 milioni a sessione? Perché fanno comodo. Se i club fossero davvero infuriati, perché non si mettono d’accordo per fissare tetti? Forse perché, in tempi in cui la rabbia social si è moltiplicata, fa comodo indicare ai tifosi il colpevole, uno di cui ricordi poco la faccia e che, quando riparte la stagione, esce di scena.

Pastorello, Mendes, Raiola, Zahavi, Barnett, Kucharski, Hager. Andate a rileggervi le loro storie. Sono i cattivi felici di esserlo.

I cattivi più amati. Il mondo del calcio, a differenza di quello dei tifosi, ha molti lupi e pochi agnelli, pochissimi agnelli. E di certo non lo sono presidenti e giocatori”.