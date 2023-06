Basile: “I bilanci che ognuno può leggere dicono che la proprietà ha avuto più ricavi che uscite. Il Presidente parla sempre di quanto ha speso, mai di quanto ha incassato”

Tramite il proprio account Facebook, il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha commentato così il finale di stagione della Fiorentina: “I bilanci che ognuno può leggere dicono che la proprietà ha avuto più ricavi che uscite, ha chiuso il novanta per cento delle sessioni di mercato in attivo. Il Presidente parla sempre di quanto ha speso, mai di quanto ha incassato, ma è un suo diritto se nessun giornalista glielo chiede. Italiano a me piace, mai detto il contrario”.