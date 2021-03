Basile: “I colpevoli? Il popolo viola si sta avventando sul facile pasto, forse Firenze è diventata un’altra cosa. Dopo l’addio di Prandelli nessuno striscione…”

Il giornalista e corrispondente a New Yorktramite il proprio profilo Facebook ha commentato così le ultime vicende di casa viola: “Adesso la voce diffusa a Firenze (chissà da chi) è che i responsabili dell’addio di Prandelli siano due mezzi giocatori. Hanno messo in giro i nomi. E il “popolo viola” si sta avventando sul facile pasto. Forse ci meritiamo tutto questo. Forseè diventata un’altra cosa. Dopo l’addio di due anni fa apparve lo striscione “Pioli uno di noi. Dopo quello di Prandelli, niente. Non era uno di noi, non era di nessuno”.