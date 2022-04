Basile: “Ieri avevo una tale fiducia in Italiano che ho pensato segnasse Kokorin. Su Lozano fuorigioco perfetto”

Su Twitter il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha commentato così la vittoria della Fiorentina contro il Napoli: “Ikoné su assist di Gonzalez. Igor che si fa il segno della croce dopo un pericolo scampato. Il fuorigioco perfetto su Lozano. Cabral. Fiducia tale in Italiano che ho pensato: ora segna Kokorin. Dettaglio non dettaglio: in casa il Napoli in rosso fa meno paura”.

