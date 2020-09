Basile: “Il Franchi non verrà raso al suolo, ma salvato in alcune sue parti. Pessina forse neanche sa dove si trovi lo stadio”

I botta e risposta sulla questione STADIO non finiscono mai, per ultimo, quello del sovrintendente Pessina di oggi. Dell’argomento ha commentato su Twitter così il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile: “Il Franchi non verrà raso al suolo, ma salvato in alcune sue parti. La Soprintendenza non ha più il potere di chiedere che restino “tutte” le parti, ingabbiando il progetto di un investitore. Pessina forse neanche sa dove si trovi lo stadio”.

