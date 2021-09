Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile tramite Twitter ha parlato del periodo della Fiorentina sottolineando l’importanza di Vincenzo Italiano: “Fast fast fast, ambizioso e, a volte, folle al limite dello sfrontato. E non cerca alibi: dopo anni di solitudine, i tifosi viola cominciano a riconoscersi in qualcuno. Se a Roma i romanisti sono innamorati di Mourinho, a Firenze adorano Italiano”.